Iran i państwa Zatoki Perskiej pracują nad wieloelementowym porozumieniem pokojowym, mającym zapobiec wznowieniu wojny między USA a Iranem. Plan zakłada otwarcie Cieśniny Ormuz nie później niż cztery dni po zniesieniu sankcji wobec Iranu, a także wycofanie przez Hutich znacznej części sił w Jemenie, informuje The Guardian.

Sankcje i Cieśnina Ormuz

USA są poinformowane o przebiegu negocjacji, jednak oczekują ustępstwa ze strony Teheranu. Europejscy dyplomaci uważają, że aby dokonać przełomu w relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Iran musi co najmniej pozwolić inspektorom ONZ ds. uzbrojenia wrócić do kraju i odwiedzić zbombardowane obiekty nuklearne.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband podczas spotkania w Nowym Jorku wezwał ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego do wyrażenia zgody na powrót inspektorów. Iran jak dotąd odmawia, oświadczając, że jest gotów do rozmów o swoim programie nuklearnym wyłącznie na poziomie zasad.

Zastępca sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Bagheri oświadczył, że Teheran jest gotów skrócić proponowany termin otwarcia cieśniny z siedmiu do czterech dni po zniesieniu sankcji gospodarczych.

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Rozmowy w sprawie Jemenu

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei spotkał się z ambasadorem Hutich w Iranie, Ibrahimem ad-Dulaimim. Nastąpiło to dobę po wizycie w Teheranie delegacji wysokiego szczebla z Arabii Saudyjskiej, Turcji i Pakistanu, która omawiała saudyjskie warunki zakończenia konfliktu w Jemenie oraz długoterminowy regionalny system bezpieczeństwa.

Iran wspiera Hutich i, według publikacji, ma na nich wpływ. Ze swojej strony Huti domagają się, aby Arabia Saudyjska zniosła to, co uznają za morską i powietrzną blokadę terytoriów znajdujących się pod ich kontrolą.

Bezpieczeństwo regionalne

Podczas rozmów z Turcją, Arabią Saudyjską i Pakistanem Iran nie dopuścił do dyskusji o swoim programie nuklearnym, koncentrując ją natomiast na długoterminowym regionalnym systemie bezpieczeństwa z udziałem państw Zatoki i Iranu. Taki model zakłada ograniczenie lub zakończenie obecności USA na Bliskim Wschodzie.

Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który popiera inkluzywny plan bezpieczeństwa, oświadczył, że jego zdaniem administracja USA rozumie ten kierunek rozwoju regionu. Aragczi również podkreślił znaczenie nowego powojennego paktu bezpieczeństwa dla Iranu.

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