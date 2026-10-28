Країни Затоки готують угоду про відкриття Ормузької протоки — The Guardian

Іран і держави Перської затоки працюють над багатокомпонентною мирною домовленістю, покликаною запобігти відновленню війни між США та Іраном. План передбачає відкриття Ормузької протоки не пізніше ніж через чотири дні після зняття санкцій проти Ірану, а також відведення хуситами значної частини сил у Ємені, повідомляє The Guardian.

Санкції та Ормузька протока

США поінформовані про перебіг переговорів, однак розраховують на поступку Тегерана. Європейські дипломати вважають, що для прориву у відносинах із президентом США Дональдом Трампом Іран має щонайменше дозволити інспекторам ООН з озброєнь повернутися до країни та відвідати бомбардовані ядерні об’єкти.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі в Нью-Йорку закликав главу МЗС Ірану Аббаса Арагчі погодитися на повернення інспекторів. Іран поки відмовляється, заявляючи про готовність до переговорів щодо своєї ядерної програми лише на принциповому рівні.

Заступник секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Багері заявив, що Тегеран готовий скоротити запропонований термін відкриття протоки із семи до чотирьох днів після зняття економічних санкцій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори щодо Ємену

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї зустрівся з послом хуситів в Ірані Ібрагімом ад-Дулаймі. Це сталося через добу після візиту до Тегерана делегації високого рівня із Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану, яка обговорювала саудівські умови завершення конфлікту в Ємені та довгострокову регіональну систему безпеки.

Іран підтримує хуситів і, за даними видання, має вплив на них. Зі свого боку хусити вимагають від Саудівської Аравії скасувати те, що вони вважають морською та повітряною блокадою територій під їхнім контролем.

Регіональна безпека

На переговорах із Туреччиною, Саудівською Аравією та Пакистаном Іран не допустив обговорення своєї ядерної програми, натомість зосередив дискусію на довгостроковій регіональній системі безпеки за участю держав Затоки та Ірану. Така модель передбачає скорочення або припинення присутності США на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який підтримує інклюзивний план безпеки, заявив, що адміністрація США, на його думку, розуміє цей напрямок розвитку регіону. Арагчі також наголосив на важливості нового післявоєнного безпекового пакту для Ірану.

Читай нас у