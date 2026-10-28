Лахор очолив рейтинг забруднення повітря з AQI 296 — Dawn

Лахор у Пакистані вранці 28 жовтня очолив рейтинг найбільш забруднених великих міст світу, який веде платформа IQAir. О 10:00 індекс якості повітря AQI у місті сягнув 296, повідомляє Dawn. Зі зниженням температури смог над містом посилився та погіршив видимість.

Показники інших міст

Друге місце у рейтингу посів Каїр із показником AQI 289, третє — Делі з 272. У Ташкенті індекс становив 186, у Карачі — 173. За шкалою США показники Лахора, Каїра та Делі належали до категорії «дуже нездоровий».

Рівень AQI 296 означає високе забруднення повітря, яке може створювати ризики для здоров’я, передусім для дітей, літніх людей і людей із респіраторними або серцевими захворюваннями. Жителям радили обмежити тривале фізичне навантаження просто неба, особливо за наявності астми та інших хвороб дихальної системи.

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Заходи влади

Речник Агентства з охорони довкілля Саджид Башир заявив, що влада контролює промислові підприємства та встановила прилади для фіксації рівнів забруднення. За його словами, на смог впливають зміни погоди, а східні вітри переносять до Лахора забруднене повітря з прикордонних районів Індії.

Влада також вживає заходів проти спалювання стерні та закуповує й встановлює ще 30 сучасних туманних гармат, змонтованих на електричних вантажівках. Їх застосовують насамперед у районах із високими рівнями PM10, щоб придушувати пил на дорогах і прилеглих територіях. Башир додав, що будівельні роботи в Лахорі та інших містах провінції також сприяють забрудненню.

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