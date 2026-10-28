伊朗和波斯湾国家正在推进一项多组成部分的和平协议，旨在防止美国与伊朗之间的战争再度爆发。该计划规定，在解除对伊朗的制裁后最迟四天内开放霍尔木兹海峡，同时胡塞武装将从也门撤出相当一部分兵力，《卫报》报道。

制裁与霍尔木兹海峡

美国已获悉谈判进展，但期待德黑兰作出让步。欧洲外交官认为，为了在与美国总统唐纳德·特朗普的关系中取得突破，伊朗至少必须允许联合国武器核查人员返回该国并访问遭轰炸的核设施。

英国外交大臣埃德·米利班德在纽约举行的一次会晤中，敦促伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐同意核查人员返回。伊朗目前仍予以拒绝，表示只准备在原则层面就其核计划进行谈判。

伊朗最高国家安全委员会副秘书阿里·巴盖里表示，德黑兰准备将解除经济制裁后开放海峡的拟议期限从七天缩短至四天。

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也门问题谈判

伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊会见了胡塞武装驻伊朗大使易卜拉欣·杜莱米。这发生在来自沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的高级别代表团访问德黑兰一天后，该代表团讨论了沙特结束也门冲突的条件以及长期地区安全体系。

伊朗支持胡塞武装，并且据该报报道，对其具有影响力。胡塞武装则要求沙特阿拉伯取消其所认为的对其控制地区实施的海上和空中封锁。

地区安全

在与土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦的谈判中，伊朗没有允许讨论其核计划，而是将讨论重点放在有海湾国家和伊朗参与的长期地区安全体系上。这一模式设想缩减或终止美国在中东的存在。

支持包容性安全计划的阿曼外交大臣巴德尔·布赛义迪表示，在他看来，美国政府理解该地区的这一发展方向。阿拉格齐也强调了新的战后安全协议对伊朗的重要性。

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