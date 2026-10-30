Saudyjska koalicja poinformowała o zniszczeniu drona w regionie Mekki — Jerusalem Post
Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona w regionie Mekki. Według koalicji dron został wystrzelony przez jemeńskich Huti, informuje Jerusalem Post.
Do incydentu doszło na tle serii transgranicznych ataków, w których, według publikacji, Huti wykorzystywali drony i rakiety przeciwko obiektom wojskowym, lotniskom oraz infrastrukturze energetycznej Arabii Saudyjskiej.
Zaprzeczenia Huti
Huti zaprzeczyli, że przeprowadzili atak w kierunku Arabii Saudyjskiej. Ich rzecznik wojskowy Jahja Sari nazwał doniesienie koalicji fałszywym we wpisie w serwisie X i oświadczył, że ugrupowanie nie prowadziło operacji przeciwko terytorium saudyjskiemu.
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Sari oświadczył również, że operacje Huti są wymierzone w saudyjskie obiekty naftowe i bazy wojskowe. Ugrupowanie wielokrotnie odrzucało oskarżenia o ataki na Mekkę i Medynę — dwa najświętsze miasta islamu.
Oświadczenia o innych atakach
W czwartek Huti poinformowali o atakach na kilka rafinerii ropy naftowej i lotnisk w Arabii Saudyjskiej. Wśród wskazanych przez nich celów znalazły się rafineria w Ras Tanura, zakład w Rabigh, obiekt Aramco w Abqaiq, a także Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie.
Saudyjskie władze nie potwierdziły natychmiast tych twierdzeń Huti.