Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu drona w regionie Mekki. Według koalicji dron został wystrzelony przez jemeńskich Huti, informuje Jerusalem Post.

Do incydentu doszło na tle serii transgranicznych ataków, w których, według publikacji, Huti wykorzystywali drony i rakiety przeciwko obiektom wojskowym, lotniskom oraz infrastrukturze energetycznej Arabii Saudyjskiej.

Zaprzeczenia Huti

Huti zaprzeczyli, że przeprowadzili atak w kierunku Arabii Saudyjskiej. Ich rzecznik wojskowy Jahja Sari nazwał doniesienie koalicji fałszywym we wpisie w serwisie X i oświadczył, że ugrupowanie nie prowadziło operacji przeciwko terytorium saudyjskiemu.

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Sari oświadczył również, że operacje Huti są wymierzone w saudyjskie obiekty naftowe i bazy wojskowe. Ugrupowanie wielokrotnie odrzucało oskarżenia o ataki na Mekkę i Medynę — dwa najświętsze miasta islamu.

Oświadczenia o innych atakach

W czwartek Huti poinformowali o atakach na kilka rafinerii ropy naftowej i lotnisk w Arabii Saudyjskiej. Wśród wskazanych przez nich celów znalazły się rafineria w Ras Tanura, zakład w Rabigh, obiekt Aramco w Abqaiq, a także Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie.

Saudyjskie władze nie potwierdziły natychmiast tych twierdzeń Huti.

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