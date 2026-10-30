Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении беспилотника в регионе Мекки. По утверждению коалиции, дрон был запущен йеменскими хуситами, сообщает Jerusalem Post.

Инцидент произошел на фоне серии трансграничных атак, в ходе которых, по данным издания, хуситы применяли беспилотники и ракеты против военных объектов, аэропортов и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Отрицание хуситов

Хуситы отрицали, что осуществляли атаку в направлении Саудовской Аравии. Их военный представитель Яхья Сари назвал сообщение коалиции ложным в публикации в X и заявил, что группировка не проводила операций против саудовской территории.

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Сари также заявил, что операции хуситов направлены на нефтяные объекты и военные базы Саудовской Аравии. Группировка неоднократно отвергала обвинения в атаках на Мекку и Медину — два самых священных города ислама.

Заявления о других атаках

В четверг хуситы заявили об атаках на несколько нефтеперерабатывающих заводов и аэропортов в Саудовской Аравии. Среди названных ими объектов — нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, завод в Рабиге, объект Aramco в Абкайке, а также международные аэропорты имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме.

Саудовские власти не предоставили немедленного подтверждения этих заявлений хуситов.

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