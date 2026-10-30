W pobliżu Netiwot na południu Izraela autobus zderzył się z traktorem na trasie 25 w piątek rano. W wyniku wypadku zginął kierowca autobusu, a 23 osoby zostały ranne. Autobus przewoził grupę dziewcząt udających się na wycieczkę.

Stan poszkodowanych

Trzy osoby poszkodowane są w stanie umiarkowanym, a kolejne 20 doznało lekkich obrażeń, informuje „Jerusalem Post”, powołując się na organizację ratowniczo-poszukiwawczą ZAKA.

Zgłoszenie o zderzeniu autobusu z traktorem wpłynęło do centrum alarmowego pogotowia Magen David Adom o godz. 8:02. Medycy udzielili pomocy kilku rannym bezpośrednio na miejscu wypadku. Służba podała, że ludzie odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości.

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Akcja ratunkowa

Na miejscu wypadku przy wjeździe do moszawu Szybolim, niedaleko skrzyżowania Ha-Gadi, pracowali strażacy ze stacji w Netiwot. Według Południowego Okręgu Izraelskiej Służby Pożarniczo-Ratowniczej ratownicy przybyli na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku.

Według wstępnych informacji kilka osób zostało uwięzionych w autobusie. Strażacy prowadzili działania mające na celu ich uwolnienie.

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