Возле Нетивота на юге Израиля автобус столкнулся с трактором на трассе 25 в пятницу утром. В результате ДТП погиб водитель автобуса, еще 23 человека получили травмы. Автобус перевозил группу девочек, направлявшихся в поездку.

Состояние пострадавших

Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще 20 получили легкие травмы, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на поисково-спасательную организацию ZAKA.

Сообщение о столкновении автобуса и трактора поступило в экстренный центр службы скорой помощи Magen David Adom в 8:02. Медики оказали помощь нескольким пострадавшим непосредственно на месте аварии. В службе отметили, что люди получили травмы различной степени тяжести.

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Спасательная операция

На месте ДТП возле въезда в мошав Шиболим, недалеко от перекрестка Ха-Гади, работали пожарные со станции Нетивот. По данным Южного округа Пожарно-спасательной службы Израиля, спасатели прибыли на место после сообщения об аварии.

По предварительной информации, несколько человек оказались заблокированы в автобусе. Пожарные проводили работы по их деблокированию.

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