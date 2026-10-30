Centralny Sąd Rejonowy w Seulu w Korei Południowej uniewinnił dwóch byłych generałów brygady oskarżonych o odgrywanie kluczowej roli w buncie związanym z nieudaną próbą wprowadzenia stanu wojennego przez byłego prezydenta Yoon Suk Yeola w grudniu 2024 roku. Sąd uznał, że zamiar podważenia porządku konstytucyjnego nie został udowodniony, informuje Korea Herald.

Spotkanie w Ansan

Uniewinnieni zostali Koo Sam-hwe, były dowódca 2. Brygady Pancernej, oraz Bang Jeong-hwan, były szef jednostki planowania innowacji obronnych w Ministerstwie Obrony. Zespół specjalnego prokuratora Cho Eun-seoka domagał się dla każdego z nich siedmiu lat więzienia.

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Według prokuratury około sześć godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku otrzymali oni instrukcje od emerytowanego byłego szefa wywiadu w lokalu szybkiej obsługi w Ansan, na południe od Seulu. Prokuratura twierdziła, że powierzono im sprawdzenie zarzutów fałszowania wyborów.

Ustalenia sądu

Sąd zaznaczył, że oskarżeni najwyraźniej nie znali konkretnych planów i nie otrzymali dokumentów dotyczących ewentualnych zadań. Sąd uniewinnił również sześciu innych byłych wojskowych, którym zarzucano wysłanie wojsk do Zgromadzenia Narodowego, organu nadzorującego wybory oraz agencji badań opinii publicznej podczas stanu wojennego. W ich działaniach sąd także nie stwierdził udowodnionego zamiaru podważenia porządku konstytucyjnego.

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