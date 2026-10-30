Суд у Сеулі виправдав двох ексгенералів у справі про воєнний стан — Korea Herald

Центральний районний суд Сеула в Південній Кореї виправдав двох колишніх бригадних генералів, яких обвинувачували у ключовій ролі в заколоті, пов’язаному з невдалою спробою колишнього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Суд дійшов висновку, що намір підірвати конституційний лад не був доведений, повідомляє Korea Herald.

Зустріч в Ансані

Виправданими стали Ку Сам Хве, колишній командир 2-ї бронетанкової бригади, та Бан Чон Хван, колишній керівник підрозділу оборонного інноваційного планування Міністерства оборони. Команда спеціального прокурора Чо Ин Сока вимагала для кожного з них по сім років ув’язнення.

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За версією обвинувачення, приблизно за шість годин до оголошення воєнного стану 3 грудня 2024 року вони отримали в закладі швидкого харчування в Ансані, на південь від Сеула, вказівки від відставного колишнього керівника розвідки. Прокуратура стверджувала, що їм доручили перевірити заяви про фальсифікацію виборів.

Висновки суду

Суд зазначив, що обвинувачені, вочевидь, не знали конкретних планів і не отримували документів щодо ймовірних завдань. Також суд виправдав ще шістьох колишніх військових, яким закидали відправлення військ до Національної асамблеї, виборчого наглядового органу та агентства з опитування громадської думки під час воєнного стану. У їхніх діях суд також не встановив доведеного наміру підірвати конституційний лад.

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