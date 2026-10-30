Центральный районный суд Сеула в Южной Корее оправдал двух бывших бригадных генералов, которых обвиняли в ключевой роли в мятеже, связанном с неудачной попыткой бывшего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение в декабре 2024 года. Суд пришел к выводу, что намерение подорвать конституционный строй не было доказано, сообщает Korea Herald.

Встреча в Ансане

Оправданы Ку Сам Хве, бывший командир 2-й бронетанковой бригады, и Бан Чон Хван, бывший руководитель подразделения планирования оборонных инноваций Министерства обороны. Команда специального прокурора Чо Ын Сока требовала для каждого из них по семь лет лишения свободы.

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По версии обвинения, примерно за шесть часов до объявления военного положения 3 декабря 2024 года они получили указания от отставного бывшего главы разведки в заведении быстрого питания в Ансане, к югу от Сеула. Прокуратура утверждала, что им поручили проверить заявления о фальсификации выборов.

Выводы суда

Суд отметил, что обвиняемые, по-видимому, не знали конкретных планов и не получали документов, касающихся возможных заданий. Суд также оправдал еще шестерых бывших военных, которым вменяли отправку войск в Национальное собрание, орган по надзору за выборами и агентство по изучению общественного мнения во время военного положения. В их действиях суд также не установил доказанного намерения подорвать конституционный строй.

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