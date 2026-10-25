В Мали после нападений обнаружили 54 тела — The Hindu

Вооруженные силы Мали сообщили, что после нападений на лагеря на северо-востоке страны обнаружили 54 тела. Атаки произошли в минувшие выходные в регионе Менака. Об этом сообщает The Hindu.

Число жертв выросло

В заявлении военных от 24 октября говорится, что обновленное число погибших увеличилось на шесть человек. Военные также сообщили, что похоронили жертв на месте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным вооруженных сил, девять выживших эвакуировали в город Менака. Других подробностей об их состоянии в сообщении не приводится.

Нападения на лагеря

Нападения произошли в неспокойном регионе Менака на северо-востоке Мали. По сообщению издания, вооруженные люди, вероятно, прибыли в лагеря на мотоциклах и открыли огонь. В этих лагерях преимущественно проживали представители общины дауссахак.

Читай нас в