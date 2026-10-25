W Mali po atakach znaleziono 54 ciała — The Hindu

Siły Zbrojne Mali poinformowały, że po atakach na obozy w północno-wschodniej części kraju znaleziono 54 ciała. Ataki miały miejsce w miniony weekend w regionie Ménaka. informuje The Hindu.

Liczba ofiar wzrosła

W oświadczeniu wojska z 24 października podano, że zaktualizowana liczba zabitych wzrosła o sześć osób. Wojskowi poinformowali również, że ofiary pochowano na miejscu.

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Według sił zbrojnych dziewięciu ocalałych ewakuowano do miasta Ménaka. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących ich stanu.

Ataki na obozy

Ataki miały miejsce w niespokojnym regionie Ménaka w północno-wschodnim Mali. Według publikacji uzbrojeni mężczyźni prawdopodobnie przybyli do obozów na motocyklach i otworzyli ogień. W obozach tych mieszkali głównie przedstawiciele społeczności Daoussahak.

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