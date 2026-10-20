Kanadyjscy urzędnicy poinformowali przedstawicieli przemysłu, że nie oczekują zawarcia umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi przed wyborami środka kadencji 3 listopada. Powołując się na trzy źródła zaznajomione z sytuacją, informuje o tym CBC.

Według rozmówców stacji obecnie nie ma istotnego zaangażowania w negocjacje, choć urzędnicy obu krajów utrzymują kontakty. Źródła zaznaczyły również, że Biały Dom koncentruje się na kampanii wyborczej, a prezydent USA Donald Trump spędza dużo czasu w podróżach i na wiecach.

Oczekiwania dotyczące wyborów

Były zastępca szefa kancelarii premiera Kanady Justina Trudeau, Brian Clow, powiedział, że wcześniej w niektórych kręgach kanadyjskiego rządu i biznesu istniały nadzieje na porozumienie przed głosowaniem w USA. Jednak, jak stwierdził, taka możliwość faktycznie już zniknęła.

Clow uważa, że nawet przejęcie kontroli nad Izbą Reprezentantów lub Senatem przez Demokratów będzie miało dla Kanady jedynie ograniczony efekt. Wyjaśnił, że Trump nadal będzie mógł wykorzystywać rozporządzenia wykonawcze, a także mechanizmy Departamentu Handlu i Biura Przedstawiciela Handlowego USA do nakładania ceł.

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Ryzyko nowych ceł

Po zerwaniu negocjacji handlowych w sierpniu Trump napisał w Truth Social, że od 1 stycznia 2027 roku cła na wszystkie samochody, ciężarówki, części samochodowe i stal zostaną podniesione do 50%. Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer nie podał szczegółów dotyczących statusu tych możliwych ceł.

Na szczycie ministrów handlu G20 w Milwaukee Greer odrzucił twierdzenia, że Kanada jest odrębnym celem amerykańskiej polityki celnej, nazywając cła częścią krajowej polityki gospodarczej USA. Prezes Stowarzyszenia Producentów Części Samochodowych Flavio Volpe powiedział, że kanadyjski przemysł nie widział dokumentów prawnych niezbędnych do wejścia w życie nowych ceł.

Volpe zasugerował, że cła na kanadyjskie części samochodowe mogą zakłócić amerykańską produkcję samochodów z powodu zależności od dostaw. Jednocześnie nie wykluczył wprowadzenia podwyższonych ceł na samochody i stal.

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