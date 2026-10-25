Sekretarz generalny Afrykańskiego Kongresu Narodowego Fikile Mbalula podczas spotkania ze społecznością w uMshwathi w prowincji KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki wezwał do zapewnienia podstawowego świadczenia młodym ludziom, którzy opuścili szkołę bez świadectwa maturalnego. Poinformował o tym TimesLIVE.

Wypowiedź Mbaluli padła przed wyborami lokalnymi wyznaczonymi na 4 listopada. Jak stwierdził, młodzi ludzie bez świadectwa maturalnego nie powinni pozostawać bez nadziei i możliwości budowania własnej przyszłości. Powiedział również, że rząd pracuje nad możliwościami kształcenia.

Apel do gmin

Sekretarz generalny ANC wezwał radnych gminnych do pomagania młodym ludziom w uzyskaniu dostępu do pracy i możliwości zarobkowania. Podkreślił, że część programów zatrudnienia już działa i nie należy przedstawiać ich jako przyszłych obietnic.

Mbalula poprosił również gminy, aby dawały pierwszeństwo bezrobotnym, gdy pojawiają się możliwości. Jego zdaniem młodzi ludzie nie powinni być wykluczani z takich programów z powodu braku doświadczenia zawodowego.

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Pomoc przedłużona do 2028 roku

Minister finansów Enoch Godongwana nie ogłosił przejścia na stały program podstawowego wsparcia dochodowego w średnioterminowym oświadczeniu budżetowym na 2026 rok. Zamiast tego Narodowy Skarb RPA potwierdził przedłużenie o kolejny rok, do marca 2028 roku, świadczenia socjalnego w trudnej sytuacji w wysokości 370 randów.

Skarb planuje również nadal łączyć odbiorców tego świadczenia z możliwościami pracy, kształcenia i przedsiębiorczości za pośrednictwem rządowej platformy wymiany danych MzansiXchange. W drugim kwartale 2026 roku bezrobocie wśród mieszkańców RPA w wieku od 15 do 34 lat osiągnęło 47,4%: w ujęciu kwartalnym wskaźnik wzrósł o 1,5 punktu procentowego, a liczba bezrobotnej młodzieży zwiększyła się o 264 tysiące, do 5 milionów osób.

Skarb zwrócił także uwagę na ryzyko prawne i budżetowe związane z programem. Jeśli apelacja rządu od orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego zasad wypłaty nie zostanie uwzględniona, krąg osób ubiegających się o pomoc może się poszerzyć, a roczne zapotrzebowanie na finansowanie może wzrosnąć z około 36 mld do 74 mld randów.

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