Генсек АНК Мбалула підтримав базовий дохід для молоді без атестата — TimesLIVE

Генеральний секретар Африканського національного конгресу Фікіле Мбалула під час зустрічі з громадою в uMshwathi, провінція Квазулу-Натал, ПАР, закликав надавати базову виплату молодим людям, які залишили школу без атестата. Про це повідомляє TimesLIVE.

Виступ Мбалули відбувся напередодні місцевих виборів, призначених на 4 листопада. За його словами, молодь без атестата не повинна залишатися без надії та можливостей будувати власне майбутнє. Він також заявив, що уряд працює над можливостями для навчання.

Заклик до муніципалітетів

Генсек АНК закликав муніципальних радників допомагати молодим людям отримувати доступ до роботи та можливостей заробітку. Він наголосив, що частина програм працевлаштування вже діє і їх не слід подавати як майбутні обіцянки.

Мбалула також попросив муніципалітети надавати пріоритет безробітним, коли з’являються можливості. На його думку, молодих людей не слід виключати з таких програм через відсутність досвіду роботи.

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Продовження допомоги до 2028 року

Міністр фінансів Енох Годонгвана не оголосив про перехід до постійної програми базової підтримки доходів у середньостроковій бюджетній заяві на 2026 рік. Натомість Національне казначейство ПАР підтвердило продовження виплати соціальної допомоги в разі скрути розміром 370 рандів ще на рік — до березня 2028 року.

Казначейство планує й надалі поєднувати отримувачів цієї виплати з роботою, навчанням і підприємницькими можливостями через державну платформу обміну даними MzansiXchange. У другому кварталі 2026 року безробіття серед жителів ПАР віком від 15 до 34 років сягнуло 47,4%: за квартал показник зріс на 1,5 відсоткового пункту, а кількість безробітної молоді — на 264 тисячі, до 5 мільйонів осіб.

Казначейство також звернуло увагу на юридичні та бюджетні ризики, пов’язані з програмою. Якщо апеляцію уряду на рішення Високого суду щодо правил виплати не задовольнять, коло претендентів на допомогу може розширитися, а річна потреба у фінансуванні — зрости приблизно з 36 млрд до 74 млрд рандів.

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