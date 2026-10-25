Генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула во время встречи с общиной в uMshwathi, провинция Квазулу-Натал, ЮАР, призвал предоставлять базовую выплату молодым людям, окончившим школу без аттестата. Об этом сообщает TimesLIVE.

Выступление Мбалулы состоялось накануне местных выборов, назначенных на 4 ноября. По его словам, молодежь без аттестата не должна оставаться без надежды и возможностей строить собственное будущее. Он также заявил, что правительство работает над возможностями для обучения.

Призыв к муниципалитетам

Генсек АНК призвал муниципальных советников помогать молодым людям получать доступ к работе и возможностям заработка. Он подчеркнул, что часть программ занятости уже действует и их не следует преподносить как будущие обещания.

Мбалула также попросил муниципалитеты отдавать приоритет безработным, когда появляются возможности. По его мнению, молодых людей не следует исключать из таких программ из-за отсутствия опыта работы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь продлена до 2028 года

Министр финансов Энох Годонгвана не объявил о переходе к постоянной программе базовой поддержки доходов в среднесрочном бюджетном заявлении на 2026 год. Вместо этого Национальное казначейство ЮАР подтвердило продление еще на год — до марта 2028 года — социальной выплаты в случае нужды в размере 370 рандов.

Казначейство также планирует и далее связывать получателей этой выплаты с возможностями работы, обучения и предпринимательства через государственную платформу обмена данными MzansiXchange. Во втором квартале 2026 года безработица среди жителей ЮАР в возрасте от 15 до 34 лет достигла 47,4%: за квартал показатель вырос на 1,5 процентного пункта, а число безработной молодежи увеличилось на 264 тысячи, до 5 миллионов человек.

Казначейство также обратило внимание на юридические и бюджетные риски, связанные с программой. Если апелляция правительства на решение Высокого суда относительно правил выплаты не будет удовлетворена, круг претендентов на помощь может расшириться, а годовая потребность в финансировании — увеличиться примерно с 36 млрд до 74 млрд рандов.

Читай нас в