非洲人国民大会秘书长菲基莱·姆巴卢拉在南非夸祖鲁-纳塔尔省uMshwathi举行的一次社区会议上，呼吁向未获得高中毕业证书便离校的年轻人提供基本补助。据TimesLIVE报道。

姆巴卢拉的讲话是在定于11月4日举行的地方选举前发表的。他表示，没有高中毕业证书的年轻人不应失去希望和建设自己未来的机会。他还表示，政府正在致力于提供培训机会。

呼吁地方政府采取行动

非国大秘书长呼吁市政议员帮助年轻人获得工作和创收机会。他强调，部分就业项目已经在实施，不应被描述为未来的承诺。

姆巴卢拉还要求地方政府在出现机会时优先考虑失业人员。他认为，年轻人不应因缺乏工作经验而被排除在这些项目之外。

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援助延长至2028年

财政部长埃诺克·戈东瓦纳没有在2026年中期预算声明中宣布转向永久性基本收入支持计划。南非国家财政部则确认，将把370兰特的困难社会救助金再延长一年，至2028年3月。

财政部还计划继续通过政府数据交换平台MzansiXchange，将这项补助的领取者与工作、培训和创业机会对接。2026年第二季度，南非15至34岁居民的失业率达到47.4%：该指标较上一季度上升1.5个百分点，失业青年人数增加26.4万，达到500万人。

财政部还指出了与该计划有关的法律和预算风险。如果政府针对高等法院有关补助金发放规则裁决提出的上诉未获支持，申请援助的人群范围可能扩大，年度资金需求可能从约360亿兰特增至740亿兰特。

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