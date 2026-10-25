Saudyjska koalicja poinformowała, że przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną przez Huti w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, a także drona w pobliżu miasta i pocisk manewrujący zmierzający w kierunku Chamis Muszajt na południowym zachodzie kraju. Później koalicja podała, że przechwyciła kolejnych 10 rakiet balistycznych wystrzelonych w kierunku południowych regionów królestwa.

Jak informuje Al Jazeera, w Rijadzie słychać było eksplozje. Rzecznik koalicji generał major Turki al-Maliki oświadczył, że rakieta balistyczna wymierzona w stolicę została zniszczona w niedzielę rano.

Lotnisko wznowiło działalność

Ataki nastąpiły w czasie wznowienia działalności dwóch terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie. Według źródła działalność lotniska wstrzymano 10 października po ataku powiązanym z Huti, w którym zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

W oświadczeniu lotniska opublikowanym późnym wieczorem w sobotę podano, że od niedzieli loty międzynarodowe zostaną wznowione przez Terminal 2, natomiast Terminal 1 przeznaczono dla lotów krajowych.

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Rzecznik wojskowy Huti Jahja Saree oświadczył, że lotnisko nadal jest dla ugrupowania „niebezpiecznym” i „celem wojskowym”. Ostrzegł linie lotnicze, pracowników i pasażerów przed korzystaniem z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida.

Walki w Jemenie nasiliły się

Huti, nazywani również ruchem Ansar Allah, oświadczyli w sobotę, że zaatakowali trzy saudyjskie lotniska, w tym jedno w Rijadzie, a także obiekty energetyczne, rurociąg i bazę lotniczą. Saudyjska obrona cywilna poinformowała o spadaniu odłamków w regionach Mekki i Medyny po przechwyceniu dwóch rakiet. Huti zaprzeczyli, że celowali w te dwa święte dla muzułmanów miasta.

Tymczasem w Jemenie Huti posunęli się w kierunku góry Dżabal Sabr, górującej nad miastem Taiz. Według źródła ugrupowanie oblega miasto i zablokowało główną drogę do Adenu, który jest tymczasową stolicą międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu. ONZ ostrzegła, że czasu na dostarczenie pomocy 800 tysiącom ludzi uwięzionych w Taizie jest coraz mniej.

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