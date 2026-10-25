Саудовская Аравия заявила о перехвате 12 ракет и дрона — Al Jazeera

Саудовская коалиция заявила, что перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также дрон в районе города и крылатую ракету, направлявшуюся к Хамис-Мушайту на юго-западе страны. Позднее коалиция сообщила о перехвате еще 10 баллистических ракет, выпущенных в направлении южных районов королевства.

Как сообщает Al Jazeera, в Эр-Рияде были слышны взрывы. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что баллистическая ракета, направленная на столицу, была уничтожена утром в воскресенье.

Работу аэропорта возобновили

Атаки произошли на фоне возобновления работы двух терминалов Международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. По данным источника, работу аэропорта приостановили 10 октября после атаки, которую связали с хуситами: тогда погибли 13 человек, а более 300 получили ранения.

В заявлении аэропорта, опубликованном поздно вечером в субботу, говорилось, что международные рейсы с воскресенья возобновляются через терминал 2, тогда как терминал 1 был предназначен для внутренних перелетов.

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Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что аэропорт по-прежнему является для группировки «опасным» и «военной целью». Он предостерег авиакомпании, сотрудников и пассажиров от использования Международного аэропорта имени короля Халида.

Бои в Йемене усилились

Хуситы, которых также называют движением «Ансар Аллах», в субботу заявили, что атаковали три саудовских аэропорта, в том числе один в Эр-Рияде, а также энергетические объекты, трубопровод и авиабазу. Саудовская служба гражданской обороны сообщила о падении обломков в регионах Мекки и Медины после перехвата двух ракет. Хуситы отрицали, что целились в эти два священных для мусульман города.

Тем временем в Йемене хуситы продвинулись к горе Джабаль-Сабр, возвышающейся над городом Таиз. По данным источника, группировка держит город в осаде и перекрыла главную дорогу в Аден, являющийся временной столицей международно признанного правительства Йемена. ООН предупредила, что времени для доставки помощи 800 тысячам людей, оказавшихся в Таизе, остается все меньше.

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