沙特称拦截12枚导弹和一架无人机——半岛电视台

沙特领导的联军表示，其拦截并摧毁了一枚由胡塞武装向沙特阿拉伯首都利雅得发射的弹道导弹，还在该市附近拦截了一架无人机，以及一枚飞往该国西南部海米斯穆谢特的巡航导弹。随后，联军称又拦截了10枚射向该王国南部地区的弹道导弹。

据半岛电视台报道，利雅得传出爆炸声。联军发言人图尔基·马利基少将表示，这枚瞄准首都的弹道导弹于周日早晨被摧毁。

机场恢复运营

袭击发生之际，利雅得哈立德国王国际机场的两个航站楼恢复运营。消息人士称，10月10日该机场在一次被归咎于胡塞武装的袭击后暂停运营；当时有13人死亡，300多人受伤。

机场于周六深夜发布的声明称，国际航班将从周日起通过2号航站楼恢复运营，而1号航站楼被指定用于国内航班。

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胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里表示，该机场对该组织而言仍然是“不安全的”和“军事目标”。他警告航空公司、工作人员和乘客不要使用哈立德国王国际机场。

也门战事加剧

胡塞武装，也被称为“安萨尔真主”运动，周六表示，他们袭击了三座沙特机场，其中包括一座位于利雅得的机场，以及能源设施、一条管道和一座空军基地。沙特民防部门称，在拦截两枚导弹后，麦加和麦地那地区有碎片坠落。胡塞武装否认曾以这两座对穆斯林而言神圣的城市为目标。

与此同时，在也门，胡塞武装向俯瞰塔伊兹市的贾巴勒萨卜尔山推进。消息人士称，该组织围困了这座城市，并封锁了通往亚丁的主要道路；亚丁是也门国际承认政府的临时首都。联合国警告说，向被困在塔伊兹的80万人运送援助的时间越来越少。

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