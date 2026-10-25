W Kapsztadzie w RPA 11-letni Lubelo Mtendjana zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w dorocznym konkursie młodych iluzjonistów w College of Magic. Podczas występu zaprezentował numery ze spinaczami, które znikały i ponownie się pojawiały, a także wyciągał słodycze i rzucał je na widownię.

Jak podaje NPR, College of Magic działa w Kapsztadzie od 1980 roku. Założył go David Gore, który wówczas studiował prawo i zarabiał, występując na prywatnych pokazach magicznych. Pomysł otwarcia szkoły omówił z przyjacielem. Od samego początku placówka prowadziła zajęcia dla dzieci z różnych środowisk, mimo polityki segregacji rasowej w RPA w czasach apartheidu.

Zajęcia dla blisko 190 uczniów

W każdą sobotę do szkoły przychodzi około 190 uczniów w wieku od 10 do 18 lat. Uczą się sztuczek karcianych, magii scenicznej, iluzji, żonglerki, pantomimy, klaunady, lalkarstwa, mentalizmu, inscenizacji teatralnej i eskapologii.

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Sześcioletni kurs jest płatny, jednak około 80% wychowanków nie może samodzielnie opłacić nauki i korzysta z niej dzięki wsparciu sponsorów, głównie prywatnym darowiznom. Według Gore’a uczniowie o różnym statusie społecznym mają równy dostęp do sprzętu, zajęć, sceny i posiłków.

Magia i niebezpieczne środowisko

Mtendjana mieszka w townshipie Mahaza, około 40 minut jazdy od szkoły. W domu ogląda w internecie pokazy iluzjonistów, ćwiczy triki na rodzicach i braciach oraz przechowuje rekwizyty w kryjówce w swoim pokoju. Chłopiec wybrał też pseudonim sceniczny Spade Boy — na cześć swojego ulubionego koloru kart.

Jego matka Yandisa powiedziała, że zajęcia dodały synowi pewności siebie i pomagają mu być zajętym. Szkoła zaznacza, że część uczniów pochodzi z rejonów Kapsztadu, gdzie powszechne są bezrobocie i przestępczość z użyciem przemocy. Kilka tygodni przed wizytą dziennikarzy placówka zorganizowała nabożeństwo żałobne za byłego ucznia i nauczyciela wolontariusza Dumę Mgokiego, który zginął podczas strzelaniny w lipcu w wieku 22 lat.

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