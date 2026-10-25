在南非开普敦，11岁的卢贝洛·姆滕贾纳在College of Magic举办的年度青年魔术师比赛中，获得了其年龄组第一名。表演期间，他展示了让回形针消失又重新出现的节目，还变出糖果并将其抛向观众席。

据NPR报道，College of Magic自1980年以来一直在开普敦运营。该校由戴维·戈尔创办，他当时正在学习法律，并通过在私人魔术表演中演出赚钱。他与一位朋友讨论了开办学校的想法。尽管南非在种族隔离时期实行种族隔离政策，该机构从一开始就为不同背景的儿童开设课程。

为近190名学生开设课程

每周六，大约190名10至18岁的学生来到学校。他们学习纸牌戏法、舞台魔术、幻术、杂耍、哑剧、小丑表演、木偶艺术、心灵术、戏剧制作和逃脱术。

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为期六年的课程收费，但约80%的学生无法自行支付学费，依靠赞助支持接受教育，主要来自私人捐款。戈尔表示，来自不同社会背景的学生都能平等使用设备、参加课程、使用舞台并获得餐食。

魔术与危险环境

姆滕贾纳住在马哈扎镇区，距离学校约40分钟车程。在家中，他在网上观看魔术师表演，拿父母和兄弟练习戏法，并把道具藏在自己房间的隐蔽处。这个男孩还选用了艺名“黑桃男孩”（Spade Boy），以纪念他最喜欢的纸牌花色。

他的母亲扬迪斯瓦说，这些课程让儿子更加自信，并帮助他保持忙碌。学校指出，部分学生来自开普敦失业和暴力犯罪普遍的地区。在记者到访前几周，该机构为前学生兼志愿教师杜马·姆戈基举行了追悼会；他在7月的一起枪击事件中遇害，终年22岁。

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