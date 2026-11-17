178家大型机构网站的访问者，包括Zoom、BBC、CNN、汇丰银行和宜家，可能受到通过遭入侵的第三方网络平台传播的恶意JavaScript代码影响。Anadolu Agency报道称，消息援引网络安全公司Report URI。

哪些服务受到影响

据Report URI称，周二该事件还通过网页实验平台Optimizely影响了Salesforce、GitLab、Equifax、法荷航集团、加密货币钱包制造商Ledger以及流媒体服务Peacock。该事件与通过外部服务投放的恶意代码有关。

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恶意代码的能力

该恶意软件可能拦截支付卡数据，将加密货币钱包地址替换为攻击者控制的地址，并窃取浏览器Cookie文件和屏幕截图。根据Report URI的数据，在iPhone和iPad上，注入的代码还投放了适用于iOS的Coruna和DarkSword漏洞利用工具包。该公司还表示，已确认的交易已经证实存在与此次攻击相关的加密货币盗窃。

大部分恶意代码在被发现后不久被删除。截至周一21:52 UTC，受感染脚本仅保留在188个受影响代码片段中的一个中，而在20:56 UTC时，该脚本在169个片段中被发现。

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