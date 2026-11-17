Посетители сайтов 178 крупных организаций, в том числе Zoom, BBC, CNN, HSBC и IKEA, могли подвергнуться воздействию вредоносного JavaScript-кода, распространенного через скомпрометированную стороннюю веб-платформу. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на компанию по кибербезопасности Report URI.

Какие сервисы оказались затронуты

По данным Report URI, во вторник инцидент также затронул Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, производителя криптокошельков Ledger и стриминговый сервис Peacock через платформу для веб-экспериментов Optimizely. Инцидент был связан с вредоносным кодом, доставленным через внешний сервис.

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Возможности вредоносного кода

Вредоносное программное обеспечение могло перехватывать данные платежных карт, подменять адреса криптовалютных кошельков на адреса, контролируемые злоумышленниками, а также похищать файлы cookie браузера и снимки экрана. На iPhone и iPad внедренный код, по данным Report URI, дополнительно доставлял наборы эксплойтов Coruna и DarkSword для iOS. Компания также заявила, что подтвержденные транзакции уже засвидетельствовали кражу криптовалюты, связанную с атакой.

Большую часть вредоносного кода удалили вскоре после обнаружения. По состоянию на 21:52 UTC в понедельник зараженный скрипт оставался лишь в одном из 188 затронутых фрагментов кода, тогда как в 20:56 UTC его обнаружили в 169 фрагментах.

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