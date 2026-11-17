Odwiedzający strony internetowe 178 dużych organizacji, w tym Zoom, BBC, CNN, HSBC i IKEA, mogli zostać dotknięci szkodliwym kodem JavaScript rozpowszechnianym za pośrednictwem skompromitowanej zewnętrznej platformy internetowej. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem Report URI.

Jakie usługi zostały dotknięte

Według Report URI we wtorek incydent dotknął również Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, producenta portfeli kryptowalutowych Ledger oraz serwis streamingowy Peacock za pośrednictwem platformy do eksperymentów internetowych Optimizely. Incydent był związany ze szkodliwym kodem dostarczonym przez zewnętrzną usługę.

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Możliwości szkodliwego kodu

Złośliwe oprogramowanie mogło przechwytywać dane kart płatniczych, podmieniać adresy portfeli kryptowalutowych na adresy kontrolowane przez atakujących, a także kraść pliki cookie przeglądarki i zrzuty ekranu. Na iPhone'ach i iPadach wstrzyknięty kod, według Report URI, dodatkowo dostarczał zestawy exploitów Coruna i DarkSword dla iOS. Firma oświadczyła również, że potwierdzone transakcje już wykazały kradzież kryptowaluty związaną z atakiem.

Większość szkodliwego kodu usunięto wkrótce po jego wykryciu. Według stanu na 21:52 UTC w poniedziałek zainfekowany skrypt pozostawał tylko w jednym ze 188 dotkniętych fragmentów kodu, podczas gdy o 20:56 UTC wykryto go w 169 fragmentach.

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