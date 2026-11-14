中国与老挝启用联合军事中心——德国之声

9月底，中国和老挝在老挝首都万象以北启用了联合军事支援与训练中心。中国方面表示，初期计划在班昆机场培训老挝空军飞行员。据德国之声报道。

老挝的新设施

埃朗根—纽伦堡大学亚洲政治学教授马尔科·本特指出，班昆中心将如何影响中国进入东南亚的军事通道，仍有待观察。在他看来，老挝和柬埔寨长期以来一直是中国密切的军事伙伴，而这一新中心可能成为发展这些关系的下一步。

康拉德·阿登纳基金会北京办事处负责人约翰·富尔曼强调，应区分培训老挝飞行员与中国武装力量未来可能使用该设施这两件事。他评估认为，当中国多年来参与人员培训和此类设施的运营时，便会增强其影响力。

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班昆的跑道长2千米，而大型中国轰炸机通常需要约3千米的跑道。除运输机和直升机外，老挝空军还拥有3架由俄罗斯雅科夫列夫设计局制造的轻型战斗机。FlightGlobal曾报道，该国装备了4架中国K-8教练战斗机。路透社10月初分析的卫星图像显示，该基地有8架K-8，但这并不一定意味着它们被永久部署在那里。

中国在柬埔寨的存在

2025年早些时候，中国扩大了在柬埔寨暹罗湾沿岸云壤海军基地的存在。中国将该设施用于后勤和训练。日本和越南舰艇可以停靠该港口，但会停泊在南部码头，其他海军进入同一设施的条件仍不清楚。

11月初，中国外交部长王毅邀请老挝、柬埔寨、越南、泰国和缅甸的外长赴北京会晤。会后，各方同意加强经济合作和安全领域互动。越南和菲律宾正密切关注事态发展，因为两国与中国在南海存在领土争端。

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