Pod koniec września Chiny i Laos otworzyły wspólne centrum wsparcia wojskowego i szkolenia na północ od stolicy Laosu, Wientianu. Początkowo na lotnisku Ban Keun planowane jest szkolenie pilotów Laotańskich Sił Powietrznych, oświadczyły Chiny. Informuje o tym Deutsche Welle.

Nowy obiekt w Laosie

Profesor polityki azjatyckiej Uniwersytetu w Erlangen–Norymberdze Marco Bünte zauważył, że dopiero okaże się, jak centrum w Ban Keun wpłynie na wojskowy dostęp Chin do Azji Południowo-Wschodniej. Jego zdaniem Laos i Kambodża od dawna są bliskimi partnerami wojskowymi Chin, a nowe centrum może stać się kolejnym krokiem w rozwoju tych więzi.

Johann Fuhrmann, kierownik pekińskiego biura Fundacji Konrada Adenauera, podkreślił, że należy rozróżnić szkolenie laotańskich pilotów od możliwego przyszłego wykorzystania obiektu przez chińskie siły zbrojne. W jego ocenie Chiny wzmacniają wpływy, gdy przez lata uczestniczą w szkoleniu personelu i funkcjonowaniu takich obiektów.

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Pas startowy w Ban Keun ma długość 2 tysięcy metrów, podczas gdy duże chińskie bombowce zwykle potrzebują około 3 tysięcy metrów. Laotańskie Siły Powietrzne, oprócz samolotów transportowych i śmigłowców, mają trzy lekkie samoloty bojowe produkcji rosyjskiego Biura Konstrukcyjnego Jakowlewa. FlightGlobal informował o czterech chińskich samolotach szkolno-bojowych K-8 w wyposażeniu kraju. Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez Reutersa na początku października pokazały osiem K-8 w bazie, jednak nie musi to oznaczać ich stałego rozmieszczenia tam.

Obecność Chin w Kambodży

Wcześniej, w 2025 roku, Chiny rozszerzyły swoją obecność w bazie marynarki wojennej Ream w Kambodży, na wybrzeżu Zatoki Syjamskiej. Chiny wykorzystują ten obiekt do celów logistycznych i szkoleniowych. Japońskie i wietnamskie okręty mogą zawijać do portu, jednak cumują przy południowym nabrzeżu, a warunki dostępu innych flot do tych samych obiektów pozostają niejasne.

Na początku listopada chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi zaprosił do Pekinu swoich odpowiedników z Laosu, Kambodży, Wietnamu, Tajlandii i Mjanmy. Po spotkaniu strony uzgodniły wzmacnianie współpracy gospodarczej i współdziałania w dziedzinie bezpieczeństwa. Wietnam i Filipiny uważnie śledzą rozwój sytuacji, ponieważ mają spory terytorialne z Chinami na Morzu Południowochińskim.

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