Китай и Лаос открыли совместный военный центр — Deutsche Welle

В конце сентября Китай и Лаос открыли совместный центр военной поддержки и подготовки к северу от столицы Лаоса Вьентьяна. Изначально на аэродроме Бан-Кеун планируют обучать пилотов Военно-воздушных сил Лаоса, заявили в Китае. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новый объект в Лаосе

Профессор азиатской политики Университета Эрлангена—Нюрнберга Марко Бюнте отметил, что еще предстоит выяснить, как центр в Бан-Кеуне повлияет на военный доступ Китая к Юго-Восточной Азии. По его мнению, Лаос и Камбоджа уже длительное время являются близкими военными партнерами Китая, а новый центр может стать следующим шагом в развитии этих связей.

Руководитель пекинского офиса Фонда Конрада Аденауэра Йоганн Фурманн подчеркнул, что следует различать обучение лаосских пилотов и возможное будущее использование объекта китайскими вооруженными силами. По его оценке, Китай усиливает влияние, когда на протяжении лет участвует в подготовке персонала и работе таких объектов.

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Взлетно-посадочная полоса в Бан-Кеуне имеет длину 2 тысячи метров, тогда как крупным китайским бомбардировщикам обычно требуется около 3 тысяч метров. В ВВС Лаоса, помимо транспортных самолетов и вертолетов, есть три легких боевых самолета производства российского КБ Яковлева. Издание FlightGlobal сообщало о четырех китайских учебно-боевых самолетах K-8 на вооружении страны. Спутниковые снимки, проанализированные Reuters в начале октября, показали восемь K-8 на базе, однако это не обязательно означает их постоянное размещение там.

Присутствие Китая в Камбодже

Ранее в 2025 году Китай расширил свое присутствие на военно-морской базе Риам в Камбодже, на побережье Сиамского залива. Китай использует этот объект для логистики и обучения. Японские и вьетнамские корабли могут заходить в порт, однако их швартуют у южного причала, а условия доступа других флотов к тем же объектам остаются неясными.

В начале ноября министр иностранных дел Китая Ван И пригласил в Пекин коллег из Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Мьянмы. По итогам встречи стороны договорились усиливать экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. Вьетнам и Филиппины внимательно следят за развитием ситуации, поскольку имеют территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море.

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