美国参议院拨款委员会在2027财年支出法案草案中，为编号为B94的核航空炸弹列入7710.8万美元。该文件涵盖了为能源部及联邦政府部分其他机构拟议的拨款。这是数十年来美国首次为由飞机投放的核重力炸弹启用全新编号，The War Zone报道称。

B94这一编号出现在委员会与法案草案一同发布的说明声明中。文件未说明该武器的性能、用途或研发阶段。截至The War Zone发布报道时，这是唯一公开提及B94的信息。

可能与NDS-A有关

该媒体推测，B94可能与Nuclear Deterrent System-Air-delivered，即NDS-A项目有关。这是目前美国唯一已知正在研发的新型核航空炸弹；对其研发工作的追溯至少可至2022年。

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美国国家核安全管理局一名代表此前向The War Zone表示，NDS-A旨在为总统提供额外的核能力，以打击受保护且深埋的目标。该代表称，在战略上适合美国时，将公布更多有关该项目的信息。

编号系统

在美国，字母B用于标识空基核炸弹，包括反潜深水炸弹。弹道导弹和巡航导弹的弹头则使用字母W的编号。B94排在W93之后；W93是一种为潜艇上的Trident II弹道导弹研发的新型弹头。

已知最后一种获得新编号的核炸弹是B90，也称为Nuclear Depth/Strike Bomb。其项目于1991年9月被取消。美国目前拥有专门用于打击极深目标的B61-11炸弹：其当量估计为340至400千吨，库存不足100枚。尚未证实B94是否将取代B61-11、B83-1，或这两种弹药。

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