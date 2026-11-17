Комітет Сенату США з асигнувань включив 77,108 млн доларів для ядерної авіабомби з позначенням B94 до проєкту законопроєкту про видатки на 2027 фінансовий рік. Документ охоплює запропоноване фінансування Міністерства енергетики та деяких інших структур федерального уряду. Це перше за кілька десятиліть повністю нове позначення американської ядерної гравітаційної бомби, яку скидають із літака, повідомляє The War Zone.

Позначення B94 міститься в пояснювальній заяві, яку комітет оприлюднив разом із проєктом законопроєкту. У документі не вказано характеристик, призначення чи стадії розробки виробу. На час публікації матеріалу The War Zone це була єдина відкрита згадка про B94.

Ймовірний зв’язок із NDS-A

Видання припускає, що B94 може стосуватися програми Nuclear Deterrent System-Air-delivered, або NDS-A. Це єдина відома нова ядерна авіабомба, яка зараз розробляється у США; роботи над нею простежуються щонайменше з 2022 року.

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Представник Національного управління ядерної безпеки США раніше заявив The War Zone, що NDS-A має надати президентові додаткові ядерні можливості для ураження захищених і глибоко розташованих цілей. За його словами, більше відомостей про програму оприлюднять, коли це буде стратегічно доцільно для Сполучених Штатів.

Система позначень

У США літерою B позначають ядерні бомби повітряного базування, зокрема протичовнові глибинні бомби. Боєголовки для балістичних і крилатих ракет мають позначення з літерою W. B94 іде після W93 — нової боєголовки, яку розробляють для балістичних ракет Trident II на підводних човнах.

Останньою відомою ядерною бомбою з новим позначенням була B90, також відома як Nuclear Depth/Strike Bomb. Її програму скасували у вересні 1991 року. Нині США мають бомбу B61-11, спеціально призначену для ураження дуже глибоких цілей: її потужність оцінюють у 340–400 кілотонн, а запас — менш ніж у 100 одиниць. Чи має B94 замінити B61-11, B83-1 або обидва типи боєприпасів, не підтверджено.

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