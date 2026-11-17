Komisja ds. środków Senatu USA uwzględniła 77,108 mln dolarów na lotniczą bombę jądrową o oznaczeniu B94 w projekcie ustawy o wydatkach na rok fiskalny 2027. Dokument obejmuje proponowane finansowanie Departamentu Energii oraz niektórych innych struktur rządu federalnego. Jest to pierwsze od kilku dekad całkowicie nowe oznaczenie amerykańskiej jądrowej bomby grawitacyjnej zrzucanej z samolotu, informuje The War Zone.

Oznaczenie B94 znajduje się w oświadczeniu wyjaśniającym, które komisja opublikowała wraz z projektem ustawy. Dokument nie wskazuje charakterystyki, przeznaczenia ani etapu rozwoju tego produktu. W chwili publikacji materiału przez The War Zone była to jedyna publiczna wzmianka o B94.

Prawdopodobny związek z NDS-A

Portal przypuszcza, że B94 może dotyczyć programu Nuclear Deterrent System-Air-delivered, czyli NDS-A. Jest to jedyna znana nowa lotnicza bomba jądrowa, która jest obecnie opracowywana w Stanach Zjednoczonych; prace nad nią można prześledzić co najmniej od 2022 roku.

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Przedstawiciel amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego powiedział wcześniej The War Zone, że NDS-A ma zapewnić prezydentowi dodatkowe możliwości nuklearne do rażenia chronionych i głęboko położonych celów. Według niego więcej informacji o programie zostanie ujawnionych, gdy będzie to strategicznie właściwe dla Stanów Zjednoczonych.

System oznaczeń

W Stanach Zjednoczonych literą B oznacza się lotnicze bomby jądrowe, w tym przeciwpodwodne bomby głębinowe. Głowice dla pocisków balistycznych i manewrujących mają oznaczenia z literą W. B94 następuje po W93 — nowej głowicy opracowywanej dla pocisków balistycznych Trident II na okrętach podwodnych.

Ostatnią znaną bombą jądrową z nowym oznaczeniem była B90, znana również jako Nuclear Depth/Strike Bomb. Jej program anulowano we wrześniu 1991 roku. Stany Zjednoczone mają obecnie bombę B61-11, specjalnie przeznaczoną do rażenia bardzo głęboko położonych celów: jej moc szacuje się na 340–400 kiloton, a zapas na mniej niż 100 sztuk. Nie potwierdzono, czy B94 ma zastąpić B61-11, B83-1 czy oba typy amunicji.

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