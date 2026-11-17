Комитет Сената США по ассигнованиям включил 77,108 млн долларов на ядерную авиационную бомбу с обозначением B94 в проект законопроекта о расходах на 2027 финансовый год. Документ охватывает предложенное финансирование Министерства энергетики и некоторых других структур федерального правительства. Это первое за несколько десятилетий совершенно новое обозначение американской ядерной гравитационной бомбы, сбрасываемой с самолета, сообщает The War Zone.

Обозначение B94 содержится в пояснительном заявлении, которое комитет опубликовал вместе с проектом законопроекта. В документе не указаны характеристики, назначение или стадия разработки изделия. На момент публикации материала The War Zone это было единственное открытое упоминание о B94.

Вероятная связь с NDS-A

Издание предполагает, что B94 может относиться к программе Nuclear Deterrent System-Air-delivered, или NDS-A. Это единственная известная новая ядерная авиационная бомба, которая сейчас разрабатывается в США; работы над ней прослеживаются как минимум с 2022 года.

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Представитель Национального управления ядерной безопасности США ранее заявил The War Zone, что NDS-A должна предоставить президенту дополнительные ядерные возможности для поражения защищенных и глубоко расположенных целей. По его словам, больше сведений о программе обнародуют, когда это будет стратегически целесообразно для Соединенных Штатов.

Система обозначений

В США буквой B обозначают ядерные бомбы воздушного базирования, включая противолодочные глубинные бомбы. Боеголовки для баллистических и крылатых ракет имеют обозначения с буквой W. B94 идет после W93 — новой боеголовки, разрабатываемой для баллистических ракет Trident II на подводных лодках.

Последней известной ядерной бомбой с новым обозначением была B90, также известная как Nuclear Depth/Strike Bomb. Ее программу отменили в сентябре 1991 года. В настоящее время США имеют бомбу B61-11, специально предназначенную для поражения очень глубоко расположенных целей: ее мощность оценивают в 340–400 килотонн, а запас — менее чем в 100 единиц. Не подтверждено, должна ли B94 заменить B61-11, B83-1 или оба типа боеприпасов.

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