美国联合发射联盟公司（United Launch Alliance，ULA）表示，Vulcan运载火箭在美国卡纳维拉尔角发射期间发生故障的初步原因，是BE-4发动机的燃料供应不足。据Ars Technica报道，该公司已完成对周日进行的Leo 1任务飞行数据的初步综合分析。

ULA强调，调查仍在进行中。同时，初步数据显示，助推器推力不足是由于火箭向发动机输送的燃料不足，而非BE-4发动机本身运行出现问题。

BE-4发动机不被视为原因

Vulcan所用的BE-4发动机由蓝色起源公司供应。该公司表示，在异常发生后，其与ULA共同参与了飞行数据分析。蓝色起源还称，低推力是由发动机燃料供应不足造成的，而非发动机性能所致，并表示期待Vulcan恢复飞行。

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BE-4发动机也用于蓝色起源公司的重型New Glenn火箭。今年5月，New Glenn在一次地面测试中遭遇灾难性失败，后来被认为与其中一台发动机的主氧气阀有关。此后，蓝色起源对该阀门进行了升级，其中包括用于Vulcan任务的版本。关于Vulcan事故的初步结论表明，此次升级与故障无关。

对Vulcan项目的影响

周日的飞行是Vulcan的第五次飞行，也是其任务首次完全失败。此前两次发射中，固体燃料助推器的喷嘴也曾出现问题。ULA现在必须确定问题的原因，该问题涉及燃料组分的管理以及将液氧和甲烷输送至BE-4发动机的管路。

Ars Technica还指出，Centaur V上面级并未导致此次事故。NASA已与ULA签订合同，将Centaur V作为太空发射系统火箭的新上面级，用于未来的月球任务。

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