Американская компания United Launch Alliance (ULA) заявила, что предварительной причиной сбоя ракеты-носителя Vulcan во время запуска с мыса Канаверал в США стала недостаточная подача топлива к двигателям BE-4. Как сообщает Ars Technica, компания завершила первоначальный комплексный анализ данных полёта миссии Leo 1, состоявшейся в воскресенье.

В ULA подчеркнули, что расследование продолжается. В то же время предварительные данные указывают, что низкая тяга ускорителя стала следствием недостаточного поступления топлива от ракеты к двигателям, а не проблем с работой самих BE-4.

Двигатели BE-4 не считают причиной

Двигатели BE-4 для Vulcan поставляет Blue Origin. В компании сообщили, что после аномалии присоединились к анализу полётных данных вместе с ULA. Blue Origin также заявила, что низкая тяга возникла из-за недостаточной подачи топлива к двигателям, а не из-за их характеристик, и выразила ожидание возвращения Vulcan к полётам.

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BE-4 также используются на тяжёлой ракете New Glenn компании Blue Origin. В мае New Glenn потерпела катастрофическую неудачу во время наземного испытания, которую позднее связали с главным кислородным клапаном одного из двигателей. После этого Blue Origin модернизировала клапан, в том числе для миссий Vulcan. Предварительные выводы по инциденту с Vulcan свидетельствуют, что эта модернизация не была причастна к сбою.

Последствия для программы Vulcan

Воскресный полёт был пятым для Vulcan и первым полным провалом её миссии. Во время двух предыдущих запусков также возникали проблемы с соплами твердотопливных ускорителей. Теперь ULA должна установить причину проблемы, связанной с управлением компонентами топлива и трубопроводами, по которым жидкий кислород и метан поступают к BE-4.

Ars Technica также отмечает, что верхняя ступень Centaur V не способствовала аварии. NASA заключило с ULA контракт на использование Centaur V в качестве новой верхней ступени ракеты Space Launch System для будущих миссий к Луне.

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