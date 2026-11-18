Amerykańska firma United Launch Alliance (ULA) poinformowała, że wstępną przyczyną awarii rakiety nośnej Vulcan podczas startu z Przylądka Canaveral w USA był niewystarczający dopływ paliwa do silników BE-4. Jak podaje Ars Technica, firma zakończyła wstępną kompleksową analizę danych z lotu misji Leo 1, która odbyła się w niedzielę.

ULA podkreśliła, że dochodzenie trwa. Jednocześnie wstępne dane wskazują, że niski ciąg stopnia napędowego wynikał z niewystarczającego dopływu paliwa z rakiety do silników, a nie z problemów z działaniem samych BE-4.

Silniki BE-4 nie są uznawane za przyczynę

Silniki BE-4 dla rakiety Vulcan dostarcza Blue Origin. Firma poinformowała, że po anomalii dołączyła do ULA w analizie danych z lotu. Blue Origin również stwierdziła, że niski ciąg powstał z powodu niewystarczającego dopływu paliwa do silników, a nie z powodu ich parametrów, oraz wyraziła oczekiwanie powrotu Vulcan do lotów.

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Silniki BE-4 są także wykorzystywane w ciężkiej rakiecie New Glenn firmy Blue Origin. W maju New Glenn poniosła katastrofalną porażkę podczas testu naziemnego, którą później powiązano z głównym zaworem tlenowym jednego z silników. Następnie Blue Origin zmodernizowała zawór, także na potrzeby misji Vulcan. Wstępne wnioski dotyczące incydentu z Vulcan wskazują, że modernizacja ta nie była związana z awarią.

Konsekwencje dla programu Vulcan

Niedzielny lot był piątym dla Vulcan i pierwszą całkowitą porażką jej misji. Podczas dwóch poprzednich startów również wystąpiły problemy z dyszami stałopaliwowych silników pomocniczych. ULA musi teraz ustalić przyczynę problemu związanego z zarządzaniem komponentami paliwa oraz rurociągami, którymi ciekły tlen i metan są dostarczane do silników BE-4.

Ars Technica zauważa również, że górny stopień Centaur V nie przyczynił się do wypadku. NASA zawarła z ULA kontrakt na wykorzystanie Centaur V jako nowego górnego stopnia rakiety Space Launch System w przyszłych misjach na Księżyc.

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