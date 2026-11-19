在英国，LIV Golf的供应商有数十万英镑的逾期账单，而这家高尔夫联赛在申请破产保护前的数周内向球员支付了至少5080万美元。BBC Sport报道称。

根据法庭文件，LIV Golf于7月31日向高尔夫球手进行了59笔付款，总额为1660万美元。这一金额对应LIV Golf UK赛事的奖金支付。8月17日至9月3日，在纽约和印第安纳波利斯举行的赛事后，球员们又获得了3420万美元。特别是，乔恩·拉姆在联赛申请破产保护前五天获得了640万美元。

对供应商的债务

位于白金汉郡的Global Infusion Group公司为7月举行的LIV Golf UK赛事提供餐饮服务，目前正等待收取321,671英镑。该款项原定于8月7日支付。来自萨福克郡的清洁公司BD365 Clean雇用了108名员工，该公司表示被拖欠75,225英镑；其中大部分款项原定于7月20日和8月13日支付。

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BD365 Clean的所有者克里西·福斯克特表示，未支付账单对她的团队构成近乎生存层面的威胁。公开登记资料还显示，LIV Golf欠约克郡家族企业Goodysphere超过3000英镑。导演乔·本特利表示，他为LIV Golf的YouTube频道制作视频的近6000英镑报酬尚未收到。

申请破产保护

LIV Golf于9月8日在新泽西州申请破产保护。文件中，该联赛估计其负债在5亿美元至10亿美元之间，并列出至少1000名债权人。沙特所有者目前为向无担保债权人付款预留了200万美元。

11月，LIV Golf宣布缩减业务。在30项最大的无担保索赔中，包括14名高尔夫球手提出的索赔：乔恩·拉姆提出了750万美元的索赔，并同意作为退出该联赛协议的一部分放弃这一索赔。有关业务缩减计划的听证会定于1月举行。

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