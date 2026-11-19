В Великобритании у поставщиков LIV Golf есть просроченные счета на сотни тысяч фунтов, в то время как гольф-лига выплатила игрокам не менее $50,8 млн в последние недели перед обращением за защитой от банкротства. Об этом сообщает BBC Sport.

Согласно судебным документам, 31 июля LIV Golf осуществила 59 выплат гольфистам на $16,6 млн. Эта сумма соответствовала призовым выплатам за турнир LIV Golf UK. Еще $34,2 млн игроки получили с 17 августа по 3 сентября после турниров в Нью-Йорке и Индианаполисе. В частности, Джон Рам получил $6,4 млн за пять дней до обращения лиги за защитой от банкротства.

Долги перед поставщиками

Компания Global Infusion Group из Бакингемшира, обеспечивавшая кейтеринг на июльском турнире LIV Golf UK, ожидает £321 671. Платеж должен был поступить 7 августа. Клиниговая компания BD365 Clean из Саффолка, которая привлекла 108 работников, сообщила о долге в £75 225; большая часть этой суммы должна была быть выплачена 20 июля и 13 августа.

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Владелица BD365 Clean Крисси Фоскетт заявила, что неоплата счетов представляет почти экзистенциальную угрозу для ее команды. В открытых реестрах также указан долг более £3 тыс. перед семейной компанией Goodysphere из Йоркшира. Режиссер Джо Бентли сообщил, что ему не выплатили почти £6 тыс. за видео для YouTube-канала LIV Golf.

Обращение за защитой от банкротства

LIV Golf обратилась за защитой от банкротства в Нью-Джерси 8 сентября. В документах лига оценила свои обязательства в сумму от $500 млн до $1 млрд и указала не менее тысячи кредиторов. Саудовские владельцы пока предусмотрели $2 млн на выплаты необеспеченным кредиторам.

В ноябре LIV Golf объявила о сворачивании операций. Среди 30 крупнейших необеспеченных требований были претензии 14 гольфистов: Джон Рам заявил требование на $7,5 млн, от которого согласился отказаться в рамках договоренности о выходе из лиги. Слушание по плану сворачивания деятельности запланировано на январь.

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