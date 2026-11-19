W Wielkiej Brytanii dostawcy LIV Golf mają zaległe rachunki na setki tysięcy funtów, podczas gdy liga golfowa wypłaciła graczom co najmniej 50,8 mln dolarów w ostatnich tygodniach przed złożeniem wniosku o ochronę przed bankructwem. Poinformował o tym BBC Sport.

Według dokumentów sądowych 31 lipca LIV Golf dokonała 59 wypłat dla golfistów na łączną kwotę 16,6 mln dolarów. Suma ta odpowiadała wypłatom nagród za turniej LIV Golf UK. Kolejne 34,2 mln dolarów gracze otrzymali od 17 sierpnia do 3 września po turniejach w Nowym Jorku i Indianapolis. W szczególności Jon Rahm otrzymał 6,4 mln dolarów na pięć dni przed złożeniem przez ligę wniosku o ochronę przed bankructwem.

Długi wobec dostawców

Firma Global Infusion Group z Buckinghamshire, która zapewniała catering podczas lipcowego turnieju LIV Golf UK, oczekuje na 321 671 funtów. Płatność miała wpłynąć 7 sierpnia. Firma sprzątająca BD365 Clean z Suffolk, która zaangażowała 108 pracowników, poinformowała o długu w wysokości 75 225 funtów; większa część tej kwoty miała zostać zapłacona 20 lipca i 13 sierpnia.

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Właścicielka BD365 Clean Chrissy Foskett oświadczyła, że nieopłacenie faktur stanowi niemal egzystencjalne zagrożenie dla jej zespołu. W publicznych rejestrach wskazano także dług przekraczający 3 tys. funtów wobec rodzinnej firmy Goodysphere z Yorkshire. Reżyser Joe Bentley poinformował, że nie otrzymał prawie 6 tys. funtów za wideo dla kanału LIV Golf na YouTube.

Wniosek o ochronę przed bankructwem

LIV Golf złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem w New Jersey 8 września. W dokumentach liga oszacowała swoje zobowiązania na od 500 mln do 1 mld dolarów i wskazała co najmniej tysiąc wierzycieli. Saudyjscy właściciele przewidzieli dotychczas 2 mln dolarów na wypłaty dla niezabezpieczonych wierzycieli.

W listopadzie LIV Golf ogłosiła wygaszanie działalności. Wśród 30 największych niezabezpieczonych roszczeń znalazły się roszczenia 14 golfistów: Jon Rahm zgłosił roszczenie na 7,5 mln dolarów, z którego zgodził się zrezygnować w ramach porozumienia o odejściu z ligi. Posiedzenie dotyczące planu wygaszenia działalności zaplanowano na styczeń.

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