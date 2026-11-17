由 Neuralink 前总裁马克斯·霍达克于2021年创立的医疗科技初创公司 Science Corporation 在 D 轮融资中筹集了4亿美元。该公司在其博客中公布了这一消息。据熟悉交易情况的 TechCrunch 消息人士称，投资者对该初创公司的估值为35亿美元。

Khosla Ventures、Ackman Oxman Institute、Tenet Healthcare、885 Capital、Y Combinator 和 PLC Neurotech 参与了本轮融资。

用于恢复视力的设备

Science 的首款产品是 PRIMA——一套配备可穿戴芯片和植入式芯片的系统，旨在帮助年龄相关性黄斑变性患者部分恢复视力。该设备已获欧洲批准，并已在德国上市，同时也正针对其他病症进行试验。

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霍达克在 TechCrunch Disrupt 大会上表示，PRIMA 也正在斯塔加特病患者中进行试验。该疾病可能导致失明。

美国许可与脑部研究

借助新的融资，该公司希望通过美国食品药品监督管理局的人道主义许可，获得在美国使用 PRIMA 的资格。这一机制允许使用实验性医疗技术治疗罕见病症。据 TechCrunch 报道，FDA 同意双眼晚期黄斑变性足够罕见，可以申请此类许可。

Science 的长期目标是利用一种结合培养神经元和硅的生物混合传感器，与人脑直接交互。该公司正与耶鲁大学神经外科教授穆拉特·居内尔共同开发该设备的首次人体试验。他表示，这项技术可能有助于治疗帕金森病以及其他脑部损伤和疾病。

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