Медтехстартап Science Corporation, основанный в 2021 году бывшим президентом Neuralink Максом Ходаком, привлек $400 млн в раунде финансирования Series D. Компания сообщила об этом в своем блоге. По словам источника TechCrunch, знакомого со сделкой, инвесторы оценили стартап в $3,5 млрд.

В раунде приняли участие Khosla Ventures, Ackman Oxman Institute, Tenet Healthcare, 885 Capital, Y Combinator и PLC Neurotech.

Устройство для восстановления зрения

Первым продуктом Science является PRIMA — система с носимым и имплантируемым чипом, которая должна помогать людям с возрастной макулярной дегенерацией частично восстановить зрение. Устройство одобрено в Европе и доступно в Германии, а также проходит испытания для других состояний.

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Во время конференции TechCrunch Disrupt Ходак сообщил, что PRIMA также испытывают у пациентов с болезнью Штаргардта — заболеванием, которое может привести к слепоте.

Разрешение в США и исследования мозга

С помощью нового финансирования компания стремится получить возможность применять PRIMA в США через гуманитарное разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Этот механизм позволяет использовать экспериментальные медицинские технологии для лечения редких состояний. По данным TechCrunch, FDA согласилось, что запущенная макулярная дегенерация обоих глаз является достаточно редкой для подачи заявки на такое разрешение.

Долгосрочной целью Science является непосредственное взаимодействие с человеческим мозгом с помощью биогибридного сенсора, сочетающего культивируемые нейроны и кремний. Компания разрабатывает первые испытания устройства на людях совместно с профессором нейрохирургии Йельского университета Муратом Гюнелем. По его словам, технология потенциально может помочь в лечении болезни Паркинсона и других травм и заболеваний мозга.

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