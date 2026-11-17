Startup medtech Science Corporation, założony w 2021 roku przez byłego prezesa Neuralink Maxa Hodaka, pozyskał 400 mln dolarów w rundzie finansowania Series D. Firma poinformowała o tym na swoim blogu. Według źródła TechCrunch, znającego szczegóły transakcji, inwestorzy wycenili startup na 3,5 mld dolarów.

W rundzie uczestniczyły Khosla Ventures, Ackman Oxman Institute, Tenet Healthcare, 885 Capital, Y Combinator i PLC Neurotech.

Urządzenie do przywracania wzroku

Pierwszym produktem Science jest PRIMA — system z noszonym i wszczepianym chipem, który ma pomagać osobom związaną z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej częściowo odzyskać wzrok. Urządzenie zostało zatwierdzone w Europie i jest dostępne w Niemczech, a także przechodzi badania dotyczące innych schorzeń.

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Podczas konferencji TechCrunch Disrupt Hodak poinformował, że PRIMA jest również testowana u pacjentów z chorobą Stargardta — schorzeniem, które może prowadzić do ślepoty.

Zezwolenie w USA i badania nad mózgiem

Dzięki nowemu finansowaniu firma dąży do uzyskania możliwości stosowania PRIMA w USA poprzez humanitarne zezwolenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Mechanizm ten umożliwia wykorzystywanie eksperymentalnych technologii medycznych do leczenia rzadkich schorzeń. Według TechCrunch FDA zgodziła się, że zaawansowane zwyrodnienie plamki żółtej w obu oczach jest wystarczająco rzadkie, aby złożyć wniosek o takie zezwolenie.

Długoterminowym celem Science jest bezpośrednia interakcja z ludzkim mózgiem za pomocą biohybrydowego czujnika, który łączy hodowane neurony i krzem. Firma opracowuje pierwsze badania urządzenia z udziałem ludzi wspólnie z Muratem Günelem, profesorem neurochirurgii na Uniwersytecie Yale. Według niego technologia może potencjalnie pomóc w leczeniu choroby Parkinsona oraz innych urazów i chorób mózgu.

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