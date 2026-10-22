在黎巴嫩，司法部长阿德尔·纳萨尔提议政府将一批被缴获的爆炸物案件移交司法委员会，该批爆炸物被认为与真主党有关。他称，大量运输和储存爆炸物违反了国家安全，Asharq Al-Awsat报道。

调查与案件移交

纳萨尔表示，调查仍在进行并不断扩大，政治压力不应影响司法机关的工作。这名部长称，他曾在上一次政府会议上提出移交案件的问题，随后向内阁秘书处提交请求，要求将此事列入周四会议的议程。

纳萨尔强调，将案件移交司法委员会具有法律而非政治依据。在正在进行的调查之外，政府还必须审议移交案件的行政司法程序。如果内阁批准这一决定，军事司法部门将把材料移交司法委员会，该委员会审理与国家安全有关的案件。

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爆炸物的用途仍在确定中

部长表示，调查必须确定爆炸物的用途。他指出，运输大量此类物质以及将其储存在人口聚居区存在风险。据他所说，调查人员正在审查有关爆炸物可能被用于在国内实施杀人或爆炸活动的怀疑，但其最终用途尚未确定。

纳萨尔还称，爆炸物用于军事行动是另一种可能性，并援引真主党的说法称，这些爆炸物旨在用于对抗以色列。在他看来，无论是可能发生的国内袭击，还是国家机构之外的军事行动，都可能对国家安全构成威胁。接近真主党的代表批评了移交案件的想法，但这名部长表示，应仅依据法律理由审议此事。

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