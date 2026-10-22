W Libanie minister sprawiedliwości Adel Nassar zaproponował rządowi przekazanie Radzie Sądowniczej sprawy dotyczącej przejętej partii materiałów wybuchowych, wiązanej z Hezbollahem. Określił transport i przechowywanie dużej ilości materiałów wybuchowych jako naruszenie bezpieczeństwa narodowego, informuje Asharq Al-Awsat.

Śledztwo i przekazanie sprawy

Według Nassara śledztwo trwa i jest rozszerzane, a naciski polityczne nie powinny wpływać na pracę wymiaru sprawiedliwości. Minister oświadczył, że poruszał kwestię przekazania sprawy na poprzednim posiedzeniu rządu, a następnie złożył do Sekretariatu Generalnego Rady Ministrów wniosek o włączenie tej kwestii do porządku obrad czwartkowego posiedzenia.

Nassar podkreślił, że przekazanie sprawy Radzie Sądowniczej ma podstawy prawne, a nie polityczne. Równolegle z trwającym śledztwem rząd powinien rozpatrzyć administracyjno-sądową procedurę przekazania sprawy. Jeśli Rada Ministrów zatwierdzi tę decyzję, sądownictwo wojskowe przekaże materiały Radzie Sądowniczej, która rozpatruje sprawy związane z bezpieczeństwem państwa.

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Przeznaczenie materiałów wybuchowych jest nadal ustalane

Minister oświadczył, że śledztwo musi ustalić przeznaczenie materiałów wybuchowych. Wskazał na ryzyko transportowania dużych ilości takich substancji i ich przechowywania na obszarach zamieszkanych. Jak powiedział, śledczy badają podejrzenia dotyczące możliwego wykorzystania materiałów wybuchowych do zabójstw lub eksplozji wewnątrz kraju, jednak ich ostateczne przeznaczenie nie zostało jeszcze ustalone.

Nassar wskazał również na możliwość użycia materiałów wybuchowych w operacjach wojskowych, powołując się na oświadczenia Hezbollahu, że były one przeznaczone do walki z Izraelem. Jego zdaniem zarówno możliwe ataki wewnętrzne, jak i operacje wojskowe poza strukturami państwowymi mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciele bliscy Hezbollahowi krytykowali pomysł przekazania sprawy, jednak minister oświadczył, że należy go rozpatrywać wyłącznie na podstawach prawnych.

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