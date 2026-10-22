В Ливане министр юстиции Адель Нассар предложил правительству передать Судебному совету дело об изъятой партии взрывчатых веществ, которую связывают с «Хезболлой». Он назвал транспортировку и хранение большого количества взрывчатых веществ нарушением национальной безопасности, сообщает Asharq Al-Awsat.

Расследование и передача дела

По словам Нассара, расследование продолжается и расширяется, а политическое давление не должно влиять на работу судебной власти. Министр заявил, что поднимал вопрос о передаче дела на предыдущем заседании правительства, а позднее направил в Генеральный секретариат кабинета министров запрос о внесении этого вопроса в повестку заседания в четверг.

Нассар подчеркнул, что передача дела Судебному совету имеет юридические, а не политические основания. Параллельно с текущим расследованием правительство должно рассмотреть административно-судебную процедуру передачи дела. Если кабинет министров одобрит это решение, военная юстиция передаст материалы Судебному совету, который рассматривает дела, связанные с безопасностью государства.

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Предназначение взрывчатых веществ еще устанавливают

Министр заявил, что следствие должно установить предназначение взрывчатых веществ. Он указал на риски перевозки больших объемов таких веществ и их хранения в населенных районах. По его словам, следователи рассматривают подозрения о возможном использовании взрывчатки для убийств или взрывов внутри страны, однако ее окончательное предназначение еще не установлено.

Еще одним возможным вариантом Нассар назвал использование взрывчатки в военных операциях, сославшись на заявления «Хезболлы» о ее предназначении для борьбы с Израилем. По его мнению, как возможные внутренние нападения, так и военные операции вне государственных структур могут представлять угрозу национальной безопасности. Представители, близкие к «Хезболле», критиковали идею передачи дела, однако министр заявил, что ее следует рассматривать исключительно на правовых основаниях.

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