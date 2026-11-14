阿布扎比Adipec达成670亿美元协议——《国家报》

在阿联酋阿布扎比举行的Adipec 2026能源展会上，达成了总额670亿美元的协议。这些协议涵盖天然气供应、基础设施、物流、工业产能以及能源行业数字化，《国家报》报道。

在为期四天的活动期间，达成了超过5万项协议，比2025年增加26.4%。Adipec汇集了超过24万名参观者、来自170个国家的2260家参展企业，以及40多名部长和官员。

天然气和工业项目

投资公司XRG同意以15亿美元收购英荷公司壳牌在澳大利亚North West Shelf LNG项目中的股份。阿布扎比Ta’ziz工业区已就鲁韦斯的两个项目完成13.9亿美元的融资交割：一座物流码头和一座年产能最高100万吨的氨生产厂。

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Adnoc已就Ruwais Diyab非常规天然气开采项目作出最终投资决定。该公司计划从2029年起在阿联酋每天开采和供应3.45亿标准立方英尺原料气。Adnoc还宣布了向印度Gujarat Energy供应液化天然气的协议——自2028年起供应400万吨——以及向TotalEnergies供应最多160万吨的协议。

能源领域的人工智能

Adipec尤其关注人工智能技术。Adnoc与美国OpenAI及阿联酋G42达成协议，以扩大人工智能在其业务中对决策支持的应用。该项目计划使用OpenAI Frontier平台创建、部署和管理自主软件代理。

该报道援引国际能源署的数据称，等待接入电网的可再生能源项目和储能系统规模达3000吉瓦。同时，在为Adipec Global Energy Report 2026进行调查的行业领导者中，93%预计需求增长将需要使用多种能源来源。

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