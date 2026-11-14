Na targach energetycznych Adipec 2026 w Abu Zabi w ZEA zawarto umowy o łącznej wartości 67 mld dolarów. Porozumienia obejmowały dostawy gazu, infrastrukturę, logistykę, moce przemysłowe oraz cyfryzację sektora energetycznego, informuje The National.

W ciągu czterech dni wydarzenia zawarto ponad 50 tys. umów — o 26,4% więcej niż w 2025 roku. Adipec zgromadził ponad 240 tys. odwiedzających, 2260 firm wystawienniczych ze 170 krajów, a także ponad 40 ministrów i urzędników.

Projekty gazowe i przemysłowe

Spółka inwestycyjna XRG uzgodniła nabycie udziału angielsko-holenderskiej firmy Shell w projekcie North West Shelf LNG w Australii za 1,5 mld dolarów. Strefa przemysłowa Ta’ziz w Abu Zabi osiągnęła zamknięcie finansowe dla dwóch projektów w Ruwais o wartości 1,39 mld dolarów: terminalu logistycznego oraz zakładu produkującego do 1 mln ton amoniaku rocznie.

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Adnoc podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie projektu wydobycia niekonwencjonalnego gazu Ruwais Diyab. Od 2029 roku spółka planuje wydobywać i dostarczać w ZEA 345 mln standardowych stóp sześciennych surowego gazu dziennie. Adnoc ogłosiła również umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego dla indyjskiej Gujarat Energy — 4 mln ton od 2028 roku — oraz dla TotalEnergies — do 1,6 mln ton.

Sztuczna inteligencja w energetyce

Na Adipec szczególną uwagę poświęcono technologiom sztucznej inteligencji. Adnoc zawarła umowę z amerykańską firmą OpenAI i emiracką G42 w sprawie rozszerzenia wykorzystania AI do wspierania podejmowania decyzji w swojej działalności. Projekt zakłada wykorzystanie platformy OpenAI Frontier do tworzenia, wdrażania i zarządzania autonomicznymi agentami programowymi.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, na którą powołuje się publikacja, szacuje, że projekty energii odnawialnej i systemy magazynowania oczekujące na przyłączenie do sieci mają łączną moc 3000 GW. Jednocześnie 93% liderów branży ankietowanych na potrzeby Adipec Global Energy Report 2026 oczekuje, że wzrost popytu będzie wymagał wykorzystania kilku źródeł energii.

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