На Adipec в Абу-Дабі уклали угоди на $67 млрд — The National

На енергетичній виставці Adipec 2026 в Абу-Дабі, ОАЕ, уклали угоди на загальну суму $67 млрд. Домовленості охопили постачання газу, інфраструктуру, логістику, промислові потужності та цифровізацію енергетичного сектору, повідомляє The National.

За чотири дні заходу уклали понад 50 тисяч угод — на 26,4% більше, ніж у 2025 році. Adipec зібрала понад 240 тисяч відвідувачів, 2260 компаній-експонентів зі 170 країн, а також більш як 40 міністрів і посадовців.

Газові та промислові проєкти

Інвестиційна компанія XRG домовилася про придбання частки англо-нідерландської Shell у проєкті North West Shelf LNG в Австралії за $1,5 млрд. Промислова зона Ta’ziz в Абу-Дабі досягла фінансового закриття для двох проєктів у Рувайсі на $1,39 млрд: логістичного термінала та підприємства з виробництва до 1 млн тонн аміаку на рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Adnoc ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту видобутку нетрадиційного газу Ruwais Diyab. Компанія планує з 2029 року видобувати та постачати в ОАЕ 345 млн стандартних кубічних футів сирого газу на добу. Також Adnoc оголосила про угоди на постачання скрапленого природного газу індійській Gujarat Energy — 4 млн тонн з 2028 року — та TotalEnergies — до 1,6 млн тонн.

Штучний інтелект в енергетиці

Окрему увагу на Adipec приділили технологіям штучного інтелекту. Adnoc уклала угоду з американською OpenAI та еміратською G42 щодо розширення застосування ШІ для підтримки ухвалення рішень у своїй діяльності. Проєкт передбачає використання платформи OpenAI Frontier для створення, розгортання та управління автономними програмними агентами.

Міжнародне енергетичне агентство, на яке посилається видання, оцінює обсяг проєктів відновлюваної енергетики та систем зберігання, що очікують на підключення до мереж, у 3000 ГВт. Водночас 93% керівників галузі, опитаних для Adipec Global Energy Report 2026, очікують, що зростання попиту потребуватиме використання кількох джерел енергії.

Читай нас у