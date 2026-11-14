На энергетической выставке Adipec 2026 в Абу-Даби, ОАЭ, заключили соглашения на общую сумму $67 млрд. Договорённости охватили поставки газа, инфраструктуру, логистику, промышленные мощности и цифровизацию энергетического сектора, сообщает The National.

За четыре дня мероприятия заключили более 50 тыс. соглашений — на 26,4% больше, чем в 2025 году. Adipec собрала более 240 тыс. посетителей, 2260 компаний-экспонентов из 170 стран, а также более 40 министров и должностных лиц.

Газовые и промышленные проекты

Инвестиционная компания XRG договорилась о приобретении доли англо-нидерландской Shell в проекте North West Shelf LNG в Австралии за $1,5 млрд. Промышленная зона Ta’ziz в Абу-Даби достигла финансового закрытия по двум проектам в Рувайсе на $1,39 млрд: логистическому терминалу и предприятию по производству до 1 млн тонн аммиака в год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Adnoc приняла окончательное инвестиционное решение по проекту добычи нетрадиционного газа Ruwais Diyab. С 2029 года компания планирует добывать и поставлять в ОАЭ 345 млн стандартных кубических футов сырого газа в сутки. Adnoc также объявила о соглашениях на поставку сжиженного природного газа индийской Gujarat Energy — 4 млн тонн с 2028 года — и TotalEnergies — до 1,6 млн тонн.

Искусственный интеллект в энергетике

Отдельное внимание на Adipec уделили технологиям искусственного интеллекта. Adnoc заключила соглашение с американской OpenAI и эмиратской G42 о расширении применения ИИ для поддержки принятия решений в своей деятельности. Проект предусматривает использование платформы OpenAI Frontier для создания, развёртывания и управления автономными программными агентами.

Международное энергетическое агентство, на которое ссылается издание, оценивает объём проектов возобновляемой энергетики и систем хранения, ожидающих подключения к сетям, в 3000 ГВт. В то же время 93% руководителей отрасли, опрошенных для Adipec Global Energy Report 2026, ожидают, что рост спроса потребует использования нескольких источников энергии.

Читай нас в