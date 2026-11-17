一个国际科学家团队在火星北半球阿尔巴山附近发现了29处位于陨石坑内的陡峭沉积物，它们可能是被岩石、尘埃和其他碎屑物质覆盖的古老冰川。据ScienceAlert报道，这项研究结果发表在《Earth and Planetary Science Letters》期刊上。

陨石坑与陡坡

研究人员利用NASA火星勘测轨道飞行器和欧洲ExoMars微量气体轨道飞行器的图像，对738个陨石坑进行了分析。成对的卫星图像使他们能够建立三维地形模型，并识别出位于朝向极地的陨石坑坡面上的异常舌状地貌。

在一些情况下，这些结构的坡面延伸长达3公里，并以高度最高达209米的近乎垂直陡坎结束。科学家还记录了岩石从陨石坑边缘坠落、向下滚动并在坡脚堆积的痕迹。

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碎屑层下的冰

作者认为，这些沉积物可能是冰的残留物，形成于对火星而言相对较近的一次降温时期，当时火星的自转轴倾角更大。碎屑覆盖层可能保护冰免受火星大气的影响，并帮助其保存下来。

科学家将火星地貌与冰岛的类似地貌进行了比较。此前尚未对火星上被碎屑覆盖的冰川描述过这种形态，尽管它与地球上一些碎屑冰川和岩石冰川陡峭的末端部分相似。

对阿尔巴山地区陨石坑的进一步研究，可能有助于确定这部分火星上一次被冰覆盖的时间，并进一步明确当地地形以及冰与碎屑物质之间的相互作用在保存此类沉积物中的作用。发现的这些结构对于在未来火星任务中寻找水冰储量也可能具有重要意义。

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